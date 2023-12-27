Российская ПВО за сутки сбила вертолет и 17 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолет Ми-8, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 27 декабря, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. За сутки живая сила и военная техника противника были уничтожены в 127 районах спецоперации, уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день МО РФ сообщило, что военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

До этого артиллеристы расчета 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили на краснолиманском направлении опорный пункт с личным составом ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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