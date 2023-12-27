Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны РФ 27 декабря показало боевую работу военнослужащих.

Как рассказал командир мотострелкового батальона с позывным Батый, военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли передвижение в сторону российских позиций нескольких вооруженных групп ВСУ на различных расстояниях друг от друга. Разведчики оперативно передали информацию и координаты боевиков на командный пункт батальона.

«Затем личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника, а боевиков, находящихся на удалении, уничтожили расчеты ствольной артиллерии», — рассказал о проведенной операции Батый.

12 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских минометчиков под Угледаром. Шквальный ледяной ветер там буквально сбивал с ног, но бойцам такая погода только на руку: вражеские беспилотники до них не доберутся, а куда целиться, они знают и без дополнительных разведданных.

1 декабря российское военное ведомство сообщило о том, как военнослужащие группировки «Восток» за сутки отразили в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) четыре атаки подразделений ВСУ с иностранными наемниками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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