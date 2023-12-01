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Российские мотострелки уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром

МО РФ: мотострелки уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие группировки «Восток» за сутки отразили в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) четыре атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ в пятницу, 1 декабря.

В оборонном ведомстве отметили, что о данном боестолкновении рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Гавз.

«По словам командира взвода, на одном из участков обороны он со своими бойцами в количестве шести человек при поддержке огня артиллерии и минометов в течение суток смог отбить четыре атаки превосходящих сил противника, нанеся ему поражение в живой силе и технике», — сообщили в Минобороны.

Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в бою в составе атакующих украинских подразделений нескольких иностранных наемников, которые российскими мотострелками в ходе него были уничтожены, дополняет «Газета.Ru».

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В этот же день в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Результатом этой атаки стала ликвидация замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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