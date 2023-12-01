Штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 1 декабря.

Штурмовики Су-25 выполнили взлет парой и на предельно малой высоте подошли к рубежу пусков неуправляемых авиационных ракет. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Результатом этой атаки стала ликвидация замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.

Пилот Су-25 признался, что на каждый полет берет с собой талисман — небольшого плюшевого мишку.

«Однажды ребенок попросил прокатиться, но я объяснил, что у нас самолет одноместный. Тогда он попросил прокатить его любимую игрушку. Теперь эта игрушка стала моим талисманом. Беру ее каждый день в полет. Помогает», — поделился он.

Пилот истребителя рассказал, что очень благодарен каждому, кто оказывает поддержку российским военным. Он подчеркнул, что для него это очень важно и необходимо.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении. Применив авиационные средства поражения, российские военные выпустили тепловые ловушки в сторону противника, после чего вернулись на аэродром вылета. Благодаря оперативно выполненным действиям экипажу удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронированную технику ВСУ.

3 ноября военное ведомство показало, как экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Один из пилотов отметил, что работает группа с ракетами С-13 и С-8. Главные их отличия от аналогов — в пробивной силе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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