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Штурмовики Су-25 с малых высот ударили по военным объектам и технике ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ (ВКС) на южнодонецком направлении нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 17 ноября показало, как пилоты парами совершают боевой вылет и осуществляют пуски ракет с малых высот.

На видео видно, как пилот готовится к вылету, осматривает истребитель, прикасается к нему перед вылетом, согласно традиции военных летчиков. Затем можно наблюдать, как пара истребителей синхронно движется по небу, оставляя за собой дымчатый хвост. На определенной позиции пилоты совершают пуски ракет по целям.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава приступают к обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, уточнили в Минобороны.

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3 ноября военное ведомство показало, как экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Один из пилотов отметил, что работает группа с ракетами С-13 и С-8. Главные их отличия от аналогов — в пробивной силе.

Днем ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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