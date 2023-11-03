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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ поделилось 3 ноября кадрами боевой работы штурмовиков Су-25.

«Сейчас мы работаем с ракетами С-13 и С-8 ― главные их отличия заключаются в пробивной силе. Когда командование отдает приказ о вылете, мы проводим подготовку самолетов: подвешиваем вооружение и проверяем работу систем. В среднем подготовка истребителя занимает около одного часа на самолет», ― рассказал начальник группы авиационного оборудования группировки войск «Центр» с позывным «33».

Пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 выполнялись пилотами с малых высот. На подлете к месту пуска ракет пилот активизируется, стреляет по целям и резко уходит носом вверх, затем делает еще несколько выстрелов. После этого пилот выпускает тепловые ловушки и возвращается на аэродром вылета.

После возвращения на аэродром временного базирования боевые машины проходят тщательную подготовку и обслуживание техническим составом аэродромного обеспечения для последующих боевых вылетов.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) истребительная авиация ВКС сбила два украинских самолета Су-27. Это произошло неподалеку от населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка.

Перед этим, 28 октября, в Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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