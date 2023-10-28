Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 28 октября сообщает Минобороны России.

Отмечается, что воздушные суда были сбиты у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

«Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Ранее, 24 октября, в МО РФ заявили, что с помощью средств ПВО были сбили два украинских истребителя МиГ-29. Помимо этого, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области был поражен учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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