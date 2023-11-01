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Российские истребители сбили два украинских самолета Су-27 в ДНР

Минобороны: российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27 в ДНР
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) истребительная авиация Воздушно-космических сил сбила два украинских самолета Су-27. Об этом 1 ноября сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили живую силу и военную технику в 129 районах.

В том числе военные ударили по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 31-й бригады оперативного назначения.

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Минобороны 28 октября также сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки также сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

При этом 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за пять дней российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) сбили 24 самолета ВСУ. Он также указал на то, что авиация ВСУ терпит большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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