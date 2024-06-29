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Россияне стали в 1,5 раза чаще покупать дома для перепродажи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доля тех, кто строит или приобретает готовый дом с целью будущей перепродажи, в России за год выросла в 1,5 раза, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«На рынке загородной недвижимости в крупных городах России увеличилась доля покупателей-гастролеров, которые, приобретя или построив частный дом, не планируют в нем жить более трех-пяти лет. Есть те, кто сразу выставляют дом на продажу с ожидаемым уровнем доходности и начинают параллельно строить новый дом», — поделился результатами исследования директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

На основании исследования компании, проведенного в крупных городах России, 68% россиян хотят иметь собственный дом, при этом около половины готовы рассматривать его строительство по индивидуальному проекту, для 31% выбор между строительством и покупкой готового дома зависит от доступного предложения на рынке. 69% тех, кто планирует купить или построить дом, уверены в том, это один из самых выгодных сегодня инструментов для инвестиций.

«Почти 25% россиян готовы продать свой дом в течение трех-пяти лет на волне роста цен, поэтому, как правило, смотрят варианты в развивающихся локациях и отдают предпочтения каменным домам, облицованным керамическим кирпичом, поскольку эксплуатационные затраты на содержания такого дома минимальны, такие дома не требует регулярной покраски, не боятся перепадов температуры и не теряют свой товарный вид со временем, поэтому такие дома даже на вторичном рынке продаются с минимальным дисконтом», — пояснил Денис Жалнин.

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По словам эксперта, более половины опрошенных уверены, что цены на индивидуальные дома будут расти значительнее, чем на квартиры, 22% уверены, что доходность от инвестиций в ликвидные дома может составлять от 15% в год.

«Ожидания тех, кто инвестируют в ликвидные частные дома, которые не теряют своего товарного вида со временем, вполне обоснованы существующей рыночной ситуацией в сегменте индивидуального жилищного строительства: в первую очередь растет стоимость земельных участков, особо ликвидные с пандемии выросли в цене в три-пять раз, плюс увеличивается себестоимость строительства, а главное, развивается инфраструктура в локациях с индивидуальной жилой застройкой, а вместе с ней увеличивается и привлекательность отдельных локаций. При правильном подходе к выбору участка и концепции строительства инвестиции в покупку или строительство дома принесут хороший доход», — подытожил Жалнин.

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