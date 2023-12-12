Шквальный ледяной ветер под Угледаром буквально сбивает с ног, но нашим минометчикам такая погода только на руку — вражеские беспилотники до них не доберутся, а куда целиться, они знают и без дополнительных разведданных, рассказал 12 декабря в репортаже с позиций российских минометчиков корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Работаем одинаково в любую погоду, и день и ночь. Ничего страшного, если метель, снег, дождь. Без разницы. Бывает, берем метеоданные и по ним работаем», — рассказал номер расчета с позывным Хави.

Корреспондент находится на позициях бойцов 29-й армии группировки «Восток». Минометчики кочуют с места на место вдоль всей линии южнодонецкого фронта.

«120-миллиметровый миномет — грозное и мобильное оружие на южнодонецком фронте. Разносит пехоту врага, помогая нашим передовым группам продвигаться вперед. Сейчас за день минометчики стреляют примерно по 10–15 раз. Вот мы видим снаряды прямо на позиции, скоро их будут заряжать — осколочно-фугасные», — объяснил Ольков.

Сейчас стало гораздо спокойнее, рассказывают бойцы. Во время так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) доходило и до 50 минометных залпов в сутки.

«Столб дыма и пыли — очередной укрепрайон под Угледаром уничтожен. Так минометчики Восточного военного округа поддерживают наступление мотострелков на угледарском фронте», — продолжает корреспондент.

Наша пехота продвигается вперед в районе села Никольское. Крупнокалиберные минометы прокладывают войскам безопасный маршрут, уничтожая командные пункты и ракетные батареи противника. Особо прочные сооружения, угледарские крепости, в которых прячутся украинские националисты, рассыпаются на части.

«Попадания отличные, где-то поправки, коррективы. Бьем точно по целям. Закидываем минами. Шансов нету. От выстрела до выстрела не больше минуты. И сразу в укрытие. Пока противник не начал охоту за расчетом», — оценил работу коллег командир орудия с позывным Михей.

Смена позиции для сверхманевренного расчета не проблема. Он снова заряжен и готов поддержать наступление наземных войск под Угдедаром сверхточным минометным огнем.

11 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские снайперы поразили личный состав пехоты ВСУ, в результате чего их ротация была прервана. Бойцы отметили, что как только наступление противника закончилось, на фронте стало намного проще.

До этого, 7 декабря, Ольков показал, как расчетом системы ПВО ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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