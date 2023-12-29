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Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины

Главком ВСУ Залужный сообщил, что атакована критическая инфраструктура Украины
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны, он написал об этом в Telegram-канале.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты», — сообщил он.

Ранее в пятницу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе.

Также взрывы прогремели в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская». Станция работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки.

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Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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