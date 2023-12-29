На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове

Во Львове были слышны взрывы с утра в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Садового.

«Львов. В городе был слышен взрыв», — сказано в публикации.

Такие же звуки раздавались в Харькове и Черкесах. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах. В части областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее, 26 декабря, украинская газета «Зеркало недели» сообщила о взрывах в центре подконтрольного Киеву города Херсона.

В ночь на 25 декабря издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Одессе и объявленной в городе воздушной тревоге. Тогда же в городе Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.