Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кропивницком

В городе Кропивницком Кировоградской области на Украине прогремели взрывы. Об этом 24 декабря сообщается в Telegram-канале «Карта воздушных тревог Украины».

Подробности инцидентов не приводятся. Согласно карте, сейчас воздушная тревога, помимо Кировоградской, также звучит в Днепропетровской и Николаевской областях и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«В Кропивницком снова раздаются взрывы, сообщают корреспонденты», — говорится в сообщении телеканала «Общественное».

В российском Министерстве обороны пока не комментировали эту информацию.

Ранее, 23 декабря, издание Klymenko Time в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Кривом Роге. Подробности случившегося не приводились. Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.