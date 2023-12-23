Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге на Украине прозвучали взрывы. Об этом 23 декабря сообщило издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
Подробности не приводятся. Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Ранее в этот день также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком (бывш. Кировоград). В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
21 декабря сообщалось о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области. Также в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.