Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком
В украинских городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывш. Кировоград) прозвучали взрывы. Об этом 23 декабря сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что после взрывов в Кривом Роге объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области. Позднее сообщалось о «ракетной угрозе» Кропивницкому, в Кировоградской области также прозвучали сирены.
Также воздушную тревогу объявили в Одесской области.
Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
21 декабря сообщалось о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области. Также в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.