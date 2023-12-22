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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В столице Украины Киеве прогремели взрывы. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило украинское издание «Общественное».

Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, помимо Киева, воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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20 декабря сообщалось о взрывах на севере Черкасской области Украины. Уточнялось, что в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Херсоне и в Харькове. В контролируемых властями Украины районах Херсонской области, а также на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей была объявлена воздушная тревога.

Накануне, 19 декабря, сообщалось о взрывах в окрестностях Киева. Отмечалась работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В Киеве также была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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