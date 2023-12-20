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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Взрывы были зафиксированы ночью в подконтрольном Киеву городе Херсон и в Харькове. Об этом 20 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Херсон, местные паблики сообщают о периодических взрывах», — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько взрывов были слышны в городе Харьков на востоке Украины, указало издание.

В контролируемых властями Украины районах Херсонской области, а также на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны России никак не прокомментировало данные сообщения.

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Накануне, 19 декабря, сообщалось о взрывах в окрестностях Киева. Отмечалась работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В Киеве также была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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