Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы были зафиксированы ночью в подконтрольном Киеву городе Херсон и в Харькове. Об этом 20 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают о периодических взрывах», — говорится в сообщении.
Кроме того, несколько взрывов были слышны в городе Харьков на востоке Украины, указало издание.
В контролируемых властями Украины районах Херсонской области, а также на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России никак не прокомментировало данные сообщения.
Накануне, 19 декабря, сообщалось о взрывах в окрестностях Киева. Отмечалась работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В Киеве также была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.