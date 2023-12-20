На Украине сообщили о взрывах под Киевом
Взрывы прогремели в окрестностях Киева. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил глава городской военной областной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.
«В пригороде столицы [Украины] работает ПВО (противовоздушная оборона. –– Ред.)», — указывается в сообщении.
В Киеве также объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Также 19 декабря взрывы прогремели в украинских Черноморске и Одессе. Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в этот же день украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.