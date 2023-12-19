На Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
Взрывы прогремели в украинских Черноморске и Одессе. Об этом 19 декабря пишет украинское издание «Страна.ua».
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах пока не поступало. О пострадавших не сообщается.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Официальные подробности произошедшего не поступали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.
До этого, 18 декабря, сообщалось о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Он произошел на одном из объектов промышленности, пострадавших нет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.