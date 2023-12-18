На Украине сообщили о взрыве в Кременчуге

Взрыв прогремел в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом 18 декабря пишет «Страна.ua».

В Telegram-канале издания отмечается, что тревога в регионе не была объявлена. Остальные подробности инцидента не приводятся.

Глава Полтавской областной военной администрации уточнил, что взрыв произошел на одном из промышленных объектов, пострадавших нет. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее, 16 декабря, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрывах в Подольском районе Киева. В этот же день украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области. Также отмечалось, что в столице Украины действует воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.