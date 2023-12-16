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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Киеве в ночь на 16 декабря произошли взрывы, сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

«В Киеве звучат взрывы», — гласит сообщение издания.

До этого о взрывах в Киевской области сообщало издание «Страна.ua». В столице Украины сейчас, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, звучит воздушная тревога.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

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О взрывах в Киеве сообщали и 14 декабря. Кроме того, тогда говорилось и о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

Днем ранее о сильных взрывах в Киеве сообщало украинское издание Klymenko Time. В воздушных силах Украины на тот момент предупреждали о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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