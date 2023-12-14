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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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В Киеве произошла серия взрывов, сообщило 14 декабря украинское издание «Страна.ua».

«Новые взрывы в Киеве», — указывается в его Telegram-канале.

О предыдущих взрывах в городе сообщалось там же незадолго до этого. Кроме того, сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 16:35 объявлена воздушная тревога.

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Днем ранее о сильных взрывах в Киеве сообщало украинское издание Klymenko Time. В воздушных силах Украины на тот момент предупреждали о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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