На Украине сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве произошли сильные взрывы. Об этом 13 декабря сообщает Klymenko Time.
«В Киеве — сильные взрывы. Тревогу включили уже после них», — сообщается в Telegram-канале издания.
В воздушных силах Украины сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях. Примерно в 4:39 мск тревогу в столичном регионе Украины отменили.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Ранее, 11 декабря, украинское издание «Общественное» также сообщило о нескольких взрывах в Киеве. Всего через несколько минут после первых взрывов в городе объявили воздушную тревогу. Вслед за этим сирены включили и по всей Киевской области.
В тот же день в подконтрольной Украине Снигиревке раздались взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.