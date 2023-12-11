В подконтрольной Украине Снигиревке раздались взрывы. Об этом 11 декабря сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробности произошедшего не уточняются.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее, 10 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Сработала система противовоздушной обороны.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В тот же день сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне..

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.