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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Снигиревке

«Общественное»: в подконтрольной Киеву Снигиревке произошел взрыв
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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В подконтрольной Украине Снигиревке раздались взрывы. Об этом 11 декабря сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробности произошедшего не уточняются.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Ранее, 10 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Сработала система противовоздушной обороны.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В тот же день сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне..

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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