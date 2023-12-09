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В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин в субботу, 9 декабря.

В своем Telegram-канале он указал, что «здание объекта критической инфраструктуры» пострадало в результате ночных ударов. Что именно за объект получил повреждения, Прокудин не уточнил.

В Минобороны России информацию не комментировали.

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Вечером накануне сообщалось о взрывах в Херсоне. Отмечалось, что в результате в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

До этого взрывы звучали в Херсоне 5 декабря, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, соответствующие сигналы звучали в Николаевской и Одесской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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