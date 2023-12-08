В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались звуки взрывов. Об этом 8 декабря сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«В прибрежных районах Херсона слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя несколько минут он уточнил, что после этого в некоторых районах Херсона возникли перебои с электричеством.

Ранее, 5 декабря, в Херсоне также звучали взрывы. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, соответствующие сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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