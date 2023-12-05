Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучали взрывы. Об этом 5 декабря сообщило издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, соответствующие сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

В Минобороны России информацию о взрывах пока не прокомментировали.

4 декабря сообщалось о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

В ночь на 3 декабря воздушная тревога также была объявлена в шести областях Украины. Минцифры страны тогда сообщило, что сирены включились в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву части Херсонской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.