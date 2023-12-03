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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 3 декабря стало известно из данных онлайн-карты минцифры страны.

По информации министерства, сирены включились в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях. Также в красной зоне онлайн-карты оказались подконтрольные Киеву части Херсонской области.

В Минобороны России информацию о взрывах пока не прокомментировали.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее в этот день в Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточнялось.

Также украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепре (бывший Днепропетровск). Первые сообщения о взрывах появились около 10:15 мск.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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