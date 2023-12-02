Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепре

Несколько взрывов произошло в Днепре (бывш. Днепропетровск) на юго-востоке Украины утром в субботу, 2 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Первые сообщения о взрывах появились около 10:15 мск. Затем в регионе объявили воздушную тревогу. После этого сообщалось о еще двух взрывах в городе.

Сейчас тревога также объявлена в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день в Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточнялось.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.