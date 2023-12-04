Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях страны

В Николаевской области и городе Кривой рог Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом 4 декабря сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на карту воздушных тревог страны.

По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, соответствующие сигналы звучали также в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.

В ночь на 3 декабря воздушная тревога также была объявлена в шести областях Украины. Минцифры страны тогда сообщило, что сирены включились в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву части Херсонской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.