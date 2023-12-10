Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области Украины прогремели взрывы, сообщило вечером 10 декабря украинское издание «Общественное».
По его данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Других подробностей в сообщении не указано.
Согласно официальной онлайн-карте, в области с 21:17 была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В тот же день сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.