Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы 9 декабря прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Подробности не приводятся. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.