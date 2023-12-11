Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Несколько взрывов раздалось в Киеве. Об этом 11 декабря сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что всего через несколько минут после первых взрывов в городе объявили воздушную тревогу. Вслед за этим сирены включили и по всей Киевской области.

О подробностях не сообщается.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В тот же день в подконтрольной Украине Снигиревке раздались взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее, 10 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Сработала система противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.