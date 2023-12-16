Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города

Взрывы произошли в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря, о чем сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы слышны в Подольском районе столицы», — написал он в своем Telegram-канале. До этого он также писал о работе в городе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Также отмечалось, что в столице Украины действует воздушная тревога.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

О взрывах в Киеве сообщали и 14 декабря. Кроме того, тогда говорилось и о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

Днем ранее о сильных взрывах в Киеве сообщало украинское издание Klymenko Time. В воздушных силах Украины на тот момент предупреждали о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.