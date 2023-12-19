Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине. Об этом 19 декабря сообщает «РБК-Украина».
«В Днепропетровске звучат взрывы», — говорится в сообщении.
Официальные подробности произошедшего не приводятся.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой информации страны.
До этого, 18 декабря сообщалось о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Он произошел на одном из объектов промышленности, пострадавших нет.
Ранее, 16 декабря, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Подольском районе города. Также, по сообщениям украинским СМИ, взрывы гремели в Киевской области. В столице была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.