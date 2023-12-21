Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

Взрывы прогремели на Украине на севере Черкасской области. Об этом в среду, 20 декабря, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Помимо этого, согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон и в Харькове. В контролируемых властями Украины районах Херсонской области, а также на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей была объявлена воздушная тревога.

Накануне, 19 декабря, сообщалось о взрывах в окрестностях Киева. Отмечалась работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В Киеве также была объявлена воздушная тревога.

В тот же день взрывы прогремели в украинских Черноморске и Одессе. Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.