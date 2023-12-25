Украинские СМИ сообщили о новых звуках взрывов в Одессе
Взрывы снова прозвучали в Одессе на Украине. Об этом в ночь на 25 декабря сообщает издание «Страна.ua».
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.
В Минобороны РФ пока не комментировали информацию о взрывах.
Вечером 24 декабря взрывы также звучали в Одессе, а в области была объявлена воздушная тревога.
В этот же день в городе Кропивницком Кировоградской области на Украине прогремели взрывы.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.