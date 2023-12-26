Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели днем во вторник, 26 декабря, в центре подконтрольного Киеву города Херсона, сообщила украинская газета «Зеркало недели».

О подробностях инцидента информация не приводится. Власти города не комментировали ситуацию.

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу пока не давали.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Вечером в понедельник в Одесской области Украины были слышны звуки взрывов, подробностей не сообщалось. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 25 декабря издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Одессе и объявленной в городе воздушной тревоге. Тогда же в городе Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.