Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Вечером понедельника, 25 декабря, в Одесской области Украины были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — сказано в одноименном Telegram-канале около 21:10 (22:10 мск).

Каких-либо подробностей и иных сообщений о ситуации в регионе не приводилось. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлялась воздушная тревога.

В Минобороны РФ не комментировали информацию.

В ночь на 25 декабря издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе и объявленной в городе воздушной тревоге.

В этот же день, 25 декабря, в пресс-центре оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины сообщили, что в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. На месте повреждения возник пожар, его оперативно потушили.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.