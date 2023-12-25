На Украине заявили о повреждении объекта припортовой инфраструктуры под Одессой

В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-центре оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины вTelegram-канале.

«Обломки сбитого беспилотника повредили технические помещения припортовой инфраструктуры Одессы», — говорится в заявлении.

От взрывов на одном из законсервированных объектов в Раздельнянском районе начался пожар. Никто из мирных жителей не пострадал.

Пожар оперативно ликвидировали, передает «Газета. Ru».

Минувшей ночью издание «Страна.ua» также сообщило, что в Одессе прозвучали взрывы. Там была объявлена воздушная тревога. Вечером 24 декабря взрывы также звучали в Одессе.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.