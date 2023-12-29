Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская». В своем Telegram-канале он отметил, что станция работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки.

Кроме того, очевидцы сообщили о серии мощных взрывов утром, в городе видны столбы дыма. В частности, звуки взрывов прозвучали в районе военного завода «Артем» неподалеку от «Лукьяновской».

Ранее в этот день Кличко заявил о работе системы противовоздушной обороны в Киеве.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах во Львове. Такие же звуки раздавались в Харькове и Черкесах. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о шести взрывах.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.