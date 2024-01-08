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Focus сообщил о нехватке у Киева ракет для систем ПВО

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 января сообщил немецкий журнал Focus.

«Это [система ПВО] также и серьезное слабое место, так как все системы имеют общую черту: необходимые для них ракеты крайне редки. Даже советские боеприпасы закупаются на Западе, например в Болгарии и Словакии», — говорится в материале.

Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Помимо этого, современные западные ракеты, например для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, очень дорогие и медленно производятся, а помощь из США практически не поступает. Отмечается, что всё это ставит Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов. При этом авторы статьи считают, что в настоящий момент нет предпосылок полагать, что удары по объектам на Украине будут становиться реже.

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Ранее, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас ПВО украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

2 января немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что поставки Украине ракет к комплексам ПВО IRIS-T и Patriot практически бесполезны. По его словам, западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности, поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

19 декабря газета The Washington Post написала, что США смогут поставлять Украине больше средств ПВО в случае экспорта снарядов для ЗРК Patriot из Японии.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов

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