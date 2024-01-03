Поставки Украине ракет к комплексам противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и Patriot практически бесполезны, заявил немецкий журналист Юлиан Репке 2 января.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поставки Германией IRIS-T и Patriot спасают жизни людей каждый день. Она отметила, что ФРГ будет поддерживать народ Украины до тех пор, пока страна нуждается в этом.

Репке же подчеркнул, что западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

«Единственное решение: либо сбить бомбардировщики до того, как ракеты будут выпущены, либо уничтожить их на земле», — написал он в соцсети Х.

Репке указал на то, что в любом другом исходе событий Украину ждет неминуемое поражение.

2 января депутат бундестага от фракции «Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер заявил, что украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6. Самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.

Ранее, 31 декабря, издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Украина боится российской крылатой ракеты X-22, так как с начала конфликта с Россией не смогла уничтожить ни одной из них. Х-22 «Буря» — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Орудие входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

До этого, 27 декабря, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» могут пробить немецкий Leopard с любой стороны. Кроме того, он отметил, что западные танки стали ставить дополнительную динамическую защиту советских времен, надеясь таким образом повысить шансы на выживание в ходе боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.