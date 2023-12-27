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Глава «Ростеха» развенчал миф о непробиваемости танков Leopard

Глава «Ростеха» Чемезов: российские ПТРК успешно уничтожают немецкие танки Leopard
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» могут пробить немецкий Leopard с любой стороны. Об этом 27 декабря в интервью «РИА Новости» заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос о качестве защиты западных танков.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК «Корнет» или «Хризантема» пробивают тот же Leopard с любой стороны», — сказал он.

Кроме того, Чемезов отметил, что западные танки стали ставить дополнительную динамическую защиту советских времен, надеясь таким образом повысить шансы на выживание в ходе боя.

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Ранее, 24 декабря, начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли четыре танка, в том числе один Leopard 2 немецкого производства. Накануне глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявлял, что российские военнослужащие отразили семь контратак ВСУ на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2.

Ранее, 13 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят. Он отметил, что Запад не хочет терять авторитет разрекламированного оружия, отправляя его на Украину.

До этого, 10 ноября, издание Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия.

31 октября советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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