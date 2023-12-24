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Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Группировка войск «Юг» в течение суток ликвидировала 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии на донецком направлении в районе Горловки, Марьинки и Победы. Об этом 24 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также, по словам Астафьева, российские военнослужащие отразили 11 атак и поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красного, Дылеевки, Кирово и Георгиевки в ДНР.

Согласно данным начальника пресс-центра Южной группировки, суммарные потери противника оставили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка, в том числе один Leopard 2 немецкого производства, боевую машину пехоты (БПМ) Bradley американского производства и три автомобиля.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», а также САУ «Акация» калибра 152 мм, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

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Накануне, 23 декабря, сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Кроме того, стало известно, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки противника осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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