 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Мир
Гутерриш заявил о выходе палестино-израильского конфликта за пределы Газы
Интернет и технологии
Google начал разработку индикатора здоровья батареи для Android
Мир
Авиация коалиции США один раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Армия
Армия России перехватила не менее шести дронов ВСУ над Бердянском
Мир
На Украине задержали сотрудника минобороны страны за попытку мошенничества
Мир
На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
Мир
Экс-тренер сборной Италии по фехтованию в 93 года дал отпор грабителю
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor
/

Полет «Кинжала»: почему нельзя отразить удар новой гиперзвуковой ракеты

Она может в считаные минуты уничтожить любую цель в радиусе нескольких сотен километров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В иностранных СМИ в декабре появилась информация о применении ВКС России гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиабазе ВФУ в Староконстантинове. Именно с нее украинские бомбардировщики Су-24М с ракетами типа Storm Shadow регулярно наносят удары по российским тыловым объектам. В том, что российские «Кинжалы» достигли цели, можно не сомневаться — от их ударов защититься нельзя. «Известия» разбирались, как работает новая гиперзвуковая ракета, способная в считаные минуты уничтожить любую цель в радиусе нескольких сотен километров.

Неотразимый удар

Иностранные СМИ сообщали, что пуск «Кинжала» выполнялся из воздушного пространства Липецкой области, а это значит, что дальность полета ракеты составила более 800 км. А подлетное время — менее пяти минут. Именно так стремительно и наносятся удары гиперзвуковыми комплексами — в считаные минуты. Как это работает?

Самолет-носитель МиГ-31 с ракетой находится на боевом дежурстве в воздухе. Он может не знать заранее, какую цель надо поразить — она определяется буквально в режиме реального времени средствами разведки. Иначе и быть не должно: самолеты противника не будут стоять и ждать на аэродроме, когда их уничтожат — они или распределяются по аэродромам рассредоточения, или прячутся в защищенные ангары и укрытия.

Итак, разведка сообщает о цели в штаб, где формируется задание на нанесение удара «Кинжалом» по конкретному объекту — оно содержит координаты и специально подготовленную карту местности с указанием цели. Это может быть реальное радиолокационное изображение или синтезированный образ.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Информация передается на борт самолета-носителя по закрытому каналу связи. Дальше работает бортовая система управления вооружением — изображение цели вводится в память системы самонаведения ракеты, а координаты преобразуются в полетное задание. Затем вычисляется точка пуска, и самолет выходит на боевой курс.

Далее происходит синхронизация систем координат ракеты и самолета — в момент старта боеприпас должен знать, где он находится. Носитель разгоняется и набирает высоту — фактически МиГ-31 в комплексе выполняет роль первой ступени гиперзвуковой ракеты — задает начальные высоту и скорость полета в нужной точке пространства.

У обычных ракет, которые стартуют с земли, на достижение таких условий уходит топливо и время, а здесь она фактически начинает свой полет, имея высоту около 20 км и скорость порядка двух скоростей звука.

Пуск происходит по достижении самолетом-носителем заданных для старта параметров — координаты, высота, скорость. Дальше ракета летит полностью автономно.

Пуск крылатой ракеты «Кинжал» на полигоне Капустин Яр в рамках учений сил стратегического сдерживания. 2022 год

Пуск крылатой ракеты «Кинжал» на полигоне Капустин Яр в рамках учений сил стратегического сдерживания. 2022 год

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Первый этап полета — когда работает двигатель ракеты — активная часть траектории. В это время она управляется аэродинамическими рулями, но по мере увеличения высоты полета они теряют свою эффективность. Это нестрашно — они дублируются газовыми рулями, которые находятся в потоке газов из камеры сгорания твердотопливного двигателя.

Пока работает двигатель, ракета набирает высоту, воздух становится разреженным и его сопротивление уменьшается. И тут ракета переходит в более горизонтальный полет и разгоняется до 10 скоростей звука. И дальше, после остановки двигателя, летит по инерции.

С «кинжальной» скоростью: что означает патрулирование МиГ-31 в Черном море
И какие возможности для противостояния американским ВМС это открывает

Но «Кинжал», как и «Искандер-М», управляется на всей траектории полета. Это обычные баллистические ракеты летят подобно брошенному камню после остановки двигателя. А гиперзвуковые управляются и могут совершать маневры.

Во-первых, у них продолжают работать аэродинамические рули — воздух разряжен на высоте, но скорость огромна, и рули могут менять траекторию.

Во-вторых, у таких ракет есть дополнительная газодинамическая система управления: внутри — отдельный двигатель-газогенератор и несколько сопел, которые могут поворачивать ее в любую сторону.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Таким образом, даже в разреженном пространстве ракета полностью управляема и может совершать маневры. Зачем? Для противодействия противоракетной обороне и корректировки своего полета на цель.

ПРО очень любит прямолетящие боеголовки и ракеты — их траекторию легко рассчитать и их легко поразить. Если же боеприпас маневрирует, то противоракеты начинают промахиваться. А если у ракеты есть еще и ложные цели и ловушки, то судьба средств ПРО вообще становится незавидной. Они бьют мимо.

Оказавшись около цели, «Кинжал» включает свою радиолокационную систему самонаведения и начинает сравнивать картинку, заложенную в его память, с тем, что видит в данный момент времени. И как только картинки совпадут, система наведения направит ракету к точке прицеливания — прямо в цель!

И по-прежнему управляемый «Кинжал» пойдет к цели. Таким образом достигается высокая точность — промах составляет единицы метров.

Что такое ракета «Кинжал»: дальность и скорость, патруль в Черном море
Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами присмотрят за Средиземноморьем

Счет открыт

На счету «Кинжалов» в специальной военной операции уже достаточно много побед. Это и поражение первого поставленного Украине американского ЗРК «Пэтриот» под Киевом в мае 2023 года. И неоднократные удары по индустриальным и логистическим центрам. Отразить удар «Кинжалом» крайне тяжело.

19 декабря в своем отчетном выступлении на коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» будут увеличены в 1,8 раза.

Пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» в рамках учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022»

Пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» в рамках учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

А носителей этих ракет сейчас более двух десятков. И, судя по всему, в дальней авиации ВКС России полным ходом идет формирование новых эскадрилий особого назначения с МиГ-31И — самыми современными носителями ракет комплекса «Кинжал».

За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель
Как поменялись боевые возможности ракетного комплекса

И с учетом организации работы разведывательно-ударных комплексов эти самолеты могут эффективно использоваться для оперативного и моментального поражения любых обнаруженных разведкой важных целей — всё как по учебнику и очень эффективно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир