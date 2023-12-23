Полет «Кинжала»: почему нельзя отразить удар новой гиперзвуковой ракеты

В иностранных СМИ в декабре появилась информация о применении ВКС России гиперзвуковых ракет «Кинжал» по авиабазе ВФУ в Староконстантинове. Именно с нее украинские бомбардировщики Су-24М с ракетами типа Storm Shadow регулярно наносят удары по российским тыловым объектам. В том, что российские «Кинжалы» достигли цели, можно не сомневаться — от их ударов защититься нельзя. «Известия» разбирались, как работает новая гиперзвуковая ракета, способная в считаные минуты уничтожить любую цель в радиусе нескольких сотен километров.

Неотразимый удар

Иностранные СМИ сообщали, что пуск «Кинжала» выполнялся из воздушного пространства Липецкой области, а это значит, что дальность полета ракеты составила более 800 км. А подлетное время — менее пяти минут. Именно так стремительно и наносятся удары гиперзвуковыми комплексами — в считаные минуты. Как это работает?

Самолет-носитель МиГ-31 с ракетой находится на боевом дежурстве в воздухе. Он может не знать заранее, какую цель надо поразить — она определяется буквально в режиме реального времени средствами разведки. Иначе и быть не должно: самолеты противника не будут стоять и ждать на аэродроме, когда их уничтожат — они или распределяются по аэродромам рассредоточения, или прячутся в защищенные ангары и укрытия.

Итак, разведка сообщает о цели в штаб, где формируется задание на нанесение удара «Кинжалом» по конкретному объекту — оно содержит координаты и специально подготовленную карту местности с указанием цели. Это может быть реальное радиолокационное изображение или синтезированный образ.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Информация передается на борт самолета-носителя по закрытому каналу связи. Дальше работает бортовая система управления вооружением — изображение цели вводится в память системы самонаведения ракеты, а координаты преобразуются в полетное задание. Затем вычисляется точка пуска, и самолет выходит на боевой курс.

Далее происходит синхронизация систем координат ракеты и самолета — в момент старта боеприпас должен знать, где он находится. Носитель разгоняется и набирает высоту — фактически МиГ-31 в комплексе выполняет роль первой ступени гиперзвуковой ракеты — задает начальные высоту и скорость полета в нужной точке пространства.

У обычных ракет, которые стартуют с земли, на достижение таких условий уходит топливо и время, а здесь она фактически начинает свой полет, имея высоту около 20 км и скорость порядка двух скоростей звука.

Пуск происходит по достижении самолетом-носителем заданных для старта параметров — координаты, высота, скорость. Дальше ракета летит полностью автономно.

Пуск крылатой ракеты «Кинжал» на полигоне Капустин Яр в рамках учений сил стратегического сдерживания. 2022 год Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Первый этап полета — когда работает двигатель ракеты — активная часть траектории. В это время она управляется аэродинамическими рулями, но по мере увеличения высоты полета они теряют свою эффективность. Это нестрашно — они дублируются газовыми рулями, которые находятся в потоке газов из камеры сгорания твердотопливного двигателя.

Пока работает двигатель, ракета набирает высоту, воздух становится разреженным и его сопротивление уменьшается. И тут ракета переходит в более горизонтальный полет и разгоняется до 10 скоростей звука. И дальше, после остановки двигателя, летит по инерции.

Но «Кинжал», как и «Искандер-М», управляется на всей траектории полета. Это обычные баллистические ракеты летят подобно брошенному камню после остановки двигателя. А гиперзвуковые управляются и могут совершать маневры.

Во-первых, у них продолжают работать аэродинамические рули — воздух разряжен на высоте, но скорость огромна, и рули могут менять траекторию.

Во-вторых, у таких ракет есть дополнительная газодинамическая система управления: внутри — отдельный двигатель-газогенератор и несколько сопел, которые могут поворачивать ее в любую сторону.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Таким образом, даже в разреженном пространстве ракета полностью управляема и может совершать маневры. Зачем? Для противодействия противоракетной обороне и корректировки своего полета на цель.

ПРО очень любит прямолетящие боеголовки и ракеты — их траекторию легко рассчитать и их легко поразить. Если же боеприпас маневрирует, то противоракеты начинают промахиваться. А если у ракеты есть еще и ложные цели и ловушки, то судьба средств ПРО вообще становится незавидной. Они бьют мимо.

Оказавшись около цели, «Кинжал» включает свою радиолокационную систему самонаведения и начинает сравнивать картинку, заложенную в его память, с тем, что видит в данный момент времени. И как только картинки совпадут, система наведения направит ракету к точке прицеливания — прямо в цель!

И по-прежнему управляемый «Кинжал» пойдет к цели. Таким образом достигается высокая точность — промах составляет единицы метров.

Счет открыт

На счету «Кинжалов» в специальной военной операции уже достаточно много побед. Это и поражение первого поставленного Украине американского ЗРК «Пэтриот» под Киевом в мае 2023 года. И неоднократные удары по индустриальным и логистическим центрам. Отразить удар «Кинжалом» крайне тяжело.

19 декабря в своем отчетном выступлении на коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» будут увеличены в 1,8 раза.

Пуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» в рамках учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

А носителей этих ракет сейчас более двух десятков. И, судя по всему, в дальней авиации ВКС России полным ходом идет формирование новых эскадрилий особого назначения с МиГ-31И — самыми современными носителями ракет комплекса «Кинжал».

И с учетом организации работы разведывательно-ударных комплексов эти самолеты могут эффективно использоваться для оперативного и моментального поражения любых обнаруженных разведкой важных целей — всё как по учебнику и очень эффективно.