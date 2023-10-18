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Что такое ракета «Кинжал»: дальность и скорость, патруль в Черном море

Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами присмотрят за Средиземноморьем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Воздушно-космические силы РФ начинают на постоянной основе патрулировать нейтральное пространство над Черным морем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 18 октября. Задача будет осуществляться самолетами МиГ-31, которые оснащены комплексом гиперзвуковых ракет «Кинжал» с дальностью свыше 1 тыс. км. Подробнее — в материале «Известий».

Зачем МиГ-31 с «Кинжалом» патрулирует Черное море

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1 тыс. км со скоростью девять махов», — сказал российский лидер на пресс-конференции в Китае.

Он добавил, что этот шаг не является угрозой кому-либо. Россия стремится следить за ситуацией в регионе, подчеркнул Владимир Путин.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Президент упомянул и две авианосные группы США, которые Вашингтон отправил в Средиземное море на прошлой неделе. Одну возглавляет авианосец USS Gerald R. Ford, вторую — USS Dwight D. Eisenhower.

Таким образом, МиГ-31 присмотрит за американскими авианосцами в Средиземном море, пояснил «МК» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Акватория восточной части Средиземного моря — в зоне досягаемости наших гиперзвуковых ракет», — добавил эксперт.

Что такое комплекс «Кинжал»

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» впервые заступили на постоянное боевое дежурство в Калининграде в августе 2022 года, но о них стало известно еще из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года. Хотя «Кинжал» уже успел принять участие в специальной военной операции, он до сих пор остается одной из самых закрытых систем в арсенале российской армии.

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Комплекс 9-А-7660 «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой и самолетом-носителем МиГ-31 разработан в 2000–2010-е годы коломенским КБ машиностроения совместно с РСК «МиГ». В основу легла аэробаллистическая ракета 9М723 «Искандера-М» — компактный снаряд, который несет разные типы боевых частей и может запускаться на любой высоте и при любой начальной скорости носителя. В итоге был создан воздушный ракетный комплекс, не имеющий аналогов в мире.

АРК «Кинжал»

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Точные ТТХ-системы в открытой печати не публиковались. Однако известно, что дальность действия комплекса составляет около 2 тыс. км, а максимальная скорость ракеты может достигать 10 скоростей звука. В момент старта с МиГ-31 ракета уже имеет высоту полета около 20 км и скорость не менее 1500 км/ч. За счет таких условий боеприпас «Кинжала» получает рекордную скорость полета и дальность действия.

Как работают «Кинжалы»

«Кинжал» летит по аэробаллистической траектории: в плотных слоях атмосферы он движется с использованием подъемной силы обтекаемого корпуса, а в разряженных верхних слоях — так же, как остальные баллистические ракеты, подобно брошенному камню. Такая комбинация позволяет получить максимальную дальность и уникальные противоракетные возможности. Боеголовка управляется как с помощью аэродинамических рулей, так и с использованием маневровых микродвигателей. Это обеспечивает высокую точность и создает максимум сложностей для системы обороны противника, ведь ракету, которая непредсказуемо маневрирует, сложно сбить.

Комплекс «Кинжал» может гарантированно поразить любую наземную и даже защищенную цель — скорость боеприпаса в момент падения превышает 1 км/с.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Скорее всего, ракеты оснащены радиолокационной системой наведения и могут не только поражать неподвижные цели с известными заранее координатами, но и наносить прицельные удары по движущимся объектам типа авианосца или другого корабля. Любая крупная радиоконтрастная цель будет найдена такой ракетой, выделена среди других и уничтожена с первого попадания.

Ракеты «Кинжал» против ПВО

17 мая 2023 года Министерство обороны России сообщило об уничтожении высокоточным ударом «Кинжала» современного американского комплекса ПВО Patriot в Киеве. Поражены многофункциональный радар комплекса и несколько пусковых установок.

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ЗРК Patriot — одна из самых совершенных западных систем объектовой противовоздушной обороны. Радиус поражения обычных воздушных целей — самолетов, вертолетов, дронов, крылатых ракет — достигает в зависимости от условий 100 км. Patriot может применяться по атакующим баллистическим ракетам, но уже с несколько иными параметрами по дальности и высоте поражения цели — максимальные дальность и высота поражения таких объектов составляют около 20 км. Если учесть, что, например, на скорости 1 км/с баллистическая ракета эти 20 км пройдет за 20 с, то у ЗРК Patriot не так уж много попыток ее сбить — может быть, успеет выпустить пять боеприпасов.

Судя по интенсивности пусков зенитных ракет, батарея Patriot расстреляла весь свой боекомплект и приступила к перезаряжанию пусковых установок. Как только стало ясно, что ЗРК пуст, по нему нанесли удар ракетой «Кинжал» с находящегося в зоне ожидания носителя МиГ-31И.

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