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Второй авианосец США направился в Средиземное море

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Фото: REUTERS/US Navy
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Началась отправка второй американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря, сообщает 14 октября ВМС США.

«Авианосец USS Eisenhower 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнерами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников», — сообщается в материале.

Покинувший военно-морскую базу Норфолк (штат Вирджиния) авианосец присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald R.

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Накануне телеканал 13News Now со ссылкой на ВМС США сообщил, что отправка авианосца USS Eisenhower задерживается. Она должна была состояться в тот день.

Кроме того, 13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты Америки начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Также в Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

США сообщили об отправке в Средиземное море двух авианосных групп, одну из которых возглавляет атомный авианосец Gerald R. Ford. 10 октября стало известно, что он прибыл в восточную часть региона для проведения учений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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