СМИ узнало о переносе отправки американского авианосца в Средиземное море

Отправка второй американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря задерживается, сообщил 13 октября телеканал 13News Now со ссылкой на ВМС США.

Как отмечается, отправка должна была состояться с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния в пятницу, 13 октября.

Причины задержки не уточняются.

«Он [атомный авианосец] выйдет с базы в скором времени», — цитирует сообщение американского телеканала «Интерфакс».

США сообщили об отправке в Средиземное море двух авианосных групп, одну из которых возглавляет атомный авианосец Gerald R. Ford. 10 октября стало известно, что он прибыл в восточную часть региона для проведения учений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Вторая авианосная группа во главе с авианосцем USS Eisenhower может прибыть в регион только через две недели, сообщало 11 октября издание Navy Times.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.