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Путин сообщил о начале регулярного патрулирования ВКС РФ Черного моря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 18 октября сообщил, что ВКС страны начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что на вооружении самолетов МиГ-31, которые будут патрулировать воздушное пространство Черного моря, стоят комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», дальность которых составляет свыше 1 тыс. км.

Этот шаг не является угрозой кому-либо, Россия стремится следить за ситуацией на Средиземном море, подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также указал на то, что США всё больше втягиваются в палестино-израильский конфликт. В качестве примера он привел две американские авиационные группировки в Средиземном море.

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Ранее, 15 октября, истребитель Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем. Уточняется, что беспилотник RQ-4B Global Hawk приближался к границе России со стороны Черного моря, при приближении российского истребителя Global Hawk развернулся.

6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом Р-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. При приближении российского истребителя американское воздушное судно развернулось. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами.

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